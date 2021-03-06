براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 4300 فرصة عمل في 12 محافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة وفرّت 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماع.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال 62 شركة ومصنع بالقطاع خاص فى 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح سعفان، أن الفرص متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة ، وأسوان ، والوادي الجديد، والبحيرة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من فبراير الماضي في النشرة السابقة وعددها 3177 فرصة عمل.

وأشار سعفان، إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 400 ممثل خدمة عملاء، مؤهل عالي مع إجادة اللغة الفرنسية أو الألمانية، والرتب من 7 آلاف إلى 10 آلاف، فضلًا عن 300 ممثل خدمة عملاء استيفاء لنسبة الـ5% لذوي الهمم ويكون قادرا علي العمل، مع إجادة الحاسب الآلي، و1000 فرصة ممثل خدمة عملاء براتب من 2500 جنيه وحتى 4500 جنيه، و10 مهندسين تصميم وبحوث هندسية براتب من 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه، و5 مسئول مبيعات و7 إداري، و120 فني صيانة، و40 مندوب مبيعات، و50 سائق درجة أولى وثانية، و20 مساعد فني مصاعد، و5 سكرتارية، ويشترط إجادة اللغة الإنجليزية، و34 مشرف أمن، و391 فردًا أمن، و30 كاشيرًا، و30 شيفًا، و10 موظفين مراقب كاميرات، و5 بائع إلكترونيات، و145 بائعًا بأقسام بقالة وخضروات وفاكهة.

وتابع الوزير: "فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 6 مهندسين ميكانيكا، و3 مهندسين كهرباء و5 مساعد ميكانيكا، و 25 منسقة ميدانية، و2 مدخل بيانات، و3 كاشير و4 منسق ممرات، و215 عامل إنتاج، و40 سائقًا، و15 مساعد إنتاج، و 12 مندوب مبيعات، و50 فني لحام، و50 فني دوكو سيارات، و20 فني خراطة، و20 برادة وتجميع، و50 فني تشطيبات، بحوافز شهرية وحوافز الإنتاج وزيادة سنوية.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية تمثلت في 6 طبيب مقيم، و 2 أخصائية تمريض، و 2 ممرضة داخلية، ومهندس IT براتب 5000 جنيه ، و 5 مندوب ، و20 سائقاً ، و 15 خراط ، وبراد ، ولحام ، و 115 عاملة خياطة ، و 5 مشرف جودة ، و 10 عامل تعبئة ، ومبرمج ، و 2 مهندس حاسب آلي ، وأخصائي جدة منتجات ، و 150 عامل غزل ، و 10 مندوب مبيعات و 10 تى سيلز و 15 محضر.

وفي الدقهلية يوجد 72 فرصة عمل من خلال النشرة متاحة لشغلها، في تخصصات مختلفة منها: أخصائي ميداني، و2 منسقة ميدانية، و3 فرد أمن، و20 عاملًا، و15 مهندس زراعي، و5 دكتور بيطري، و12 أخصائي ائتمان، و2 موزعين، و2 مندوب تسويق و2 مندوب مبيعات، كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: 50 وكيل تأمين، و50 مندوب تسويق ومبيعات.

وفي الوادي الجديد يوجد فرص عمل لـ5 أخصائي نظم معلومات، و5 معاون، و4 عامل زراعي، و4 عامل نظافة، و20 أخصائي خدمات مالية و10 محاسبين أمين مخازن.

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 240 فرد أمن، وكيميائية، و3 مشرفة، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، وعاملة تأهيل مهني، و2 مشرف إنتاج، و5 عامل إنتاج، و5 عامل خدمات معاونة، و10 سائق درجة ثانية، و20 عامل نظافة، و2 دليفري، وأخصائية تمويل، و2 مسئول ائتمان.

وفي المنيا يوجد 58 فرصة عمل متاحة، منها: 35 عامل حياكة، ومشرفة، وعامل بيع، و4 مسئول ائتمان، و2 مهندس سلامة وصحة مهنية براتب يصل لـ4 آلاف جنيه، و15 أخصائي تسويق.

وفي المنوفية وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: مدير إنتاج، و2 مدير مخازن، وأمين مخزن، و54 عامل إنتاج، وعامل نظافة، و2 مشرف إنتاج، و33 عامل خياطة، و20 عامل تعبئة، و4 صيدلي، و4 كيميائي، و20 مندوب مبيعات و2 مهندس إلكترونيات، و2 سكرتارية.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: