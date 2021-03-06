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الداخلية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

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الداخلية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني الداخلية تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

مصراوي Masrawy

06:18 م السبت 06 مارس 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وناشدت الوزارة المواطنين في بيان صحفي اليوم السبت، مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني تجنباً للمسائلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور ، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا إستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وذكرت الوزارة الخطوات على النحو التالي:

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg.

- اختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.

وأتمت البيان: "لمتابعة صفحات الوزارة (تويتر - يوتيوب - إنستجرام ) أو تحميل تطبيق التليفونات المحمولة (خبرى - خدمات إلكترونية) من خلال الرابط

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