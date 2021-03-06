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"الصحة" تطلق الحملة الوطنية #خذ_الخطوة للحث على أخذ لقاح كورونا

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"الصحة" تطلق الحملة الوطنية #خذ_الخطوة للحث على أخذ لقاح كورونا "الصحة" تطلق الحملة الوطنية #خذ_الخطوة للحث على أخذ لقاح كورونا

أطلقت "الصحة" الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار #خذ_الخطوة، والتي تشارك فيها العديد من الجهات من كافة القطاعات، وتستهدف من خلالها حث كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد ١٩ وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد ١٩، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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