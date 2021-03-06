نشوى الرويني تحصل على جائزة "أفضل الاستشارات الإعلامية 2021"

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للعام الثالث على التوالي

حصلت الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا، الإعلامية نشوى الرويني، للعام الثالث على التوالي، على جائزة "أفضل الاستشارات الإعلامية ٢٠٢١"، المقدمة من مجلة "International Business Magazine".

ونالت "الرويني"، الجائزة، نظير النجاح الكبير الذي حققته من خلال تقديم أفضل الاستشارات والخدمات في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، عبر شركة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي التي تترأسها.

وأعربت "الرويني"، عن سعادتها بهذه الإنجاز، وأهدته لفريق العمل، الذي كان وراء هذا النجاح والتميز، مؤكدة أن الفوز بهذه الجائزة لثلاث سنوات متتالية، دليل على أن بيراميديا تسير في الطريق الصحيح، وتواكب كل التطورات والمستجدات التسويقية الرقمية والإعلامية بمختلف أنواعها، لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية.

وقالت: "مثل هذه الجوائز تشجعنا على الاستمرار في الارتقاء بالخدمات التي نقدمها، والمضي قدمًا للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه الشركة لتحصد المزيد من التقدير والجوائز، بالعمل الدؤوب المبتكر في مجالي الإعلام، والتسويق، كشركة رائدة في السوق، أنتجت وأدارت على مر السنين العديد من البرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، والحملات التسويقية المميزة".

يذكر أن الدكتورة نشوة الرويني، قد حققت العديد من النجاحات في مجال الاستشارات الإعلامية والإنتاج الإعلامي، مما جعلها من أهم الأسماء الرائدة في المنطقة، حيث تقدم عبر شركاتها الإعلامية باقة من الخدمات الإعلامية واسعة النطاق، تمتد لتشمل جميع المجالات الإعلامية بدءًا من التقنيات المتعلقة بالبرامج التلفزيونية، صناعة الأفلام، مرورًا بالتغطيات الصحفية، والاستشارات الإعلامية والعلاقات العامة، وصولاً إلى تنظيم وإدارة الفعاليات والحملات التسويقية والإعلانية، والتسويق الرقمي، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.