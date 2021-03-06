فيديو متداول لطالبة أثناء محاولة أحد الأشخاص الدخول لمنزلها

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وُثق عبر "مدرستي" وتجاوب الجيران مع صرخاتها ووصلوا إليها

تداول نشطاء عبر منصة "تويتر" مقطع فيديو لطالبة عبر منصة "مدرستي" وهي تستغيث بعد أن تسلل أحد الأشخاص إلى منزلها أثناء وجودها وحدها وهي تتلقى تعليمها عبر المنصة.

وكان مقطع فيديو متداولًا أظهر إحدى الطالبات وهي تخاطب معلمتها، والتي بدورها سمعت صرخات طالبتها أثناء تقديم الشرح وهي تطلب الاستغاثة بعد مشاهدتها لأحد الأشخاص يتسلل إلى منزلها عبر نافذة المنزل أثناء وجودها لوحدها.

بدورهم، بادر الجيران بالوصول السريع إلى منزل الطالبة، والتي تواصلت معها معلمتها لحين دخول إحدى جارتها لمنزل الطالبة، والتي تمكنت من تصوير الشخص أثناء محاولته الدخول من نافذة المنزل.

فيما انهارت الطفله بالبكاء وهي تتحدث عن الشخص الذي حاول الدخول وتقول إنه كان يحمل بيده سكينًا.

وبحسب المعلومات، فإن المقطع المتداول وقع في مدينة حائل.



أحمد العبدالله مكة المكرمة

عبدالحكيم شار الرياض