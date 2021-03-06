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إطلالات اليوم: رانيا يوسف بمكياج قوي.. وهاجر أحمد جذابة

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إطلالات اليوم: رانيا يوسف بمكياج قوي.. وهاجر أحمد جذابة إطلالات اليوم: رانيا يوسف بمكياج قوي.. وهاجر أحمد جذابة

مصراوي Masrawy

06:00 م السبت 06 مارس 2021

كتبت- شيماء مرسي:

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- رانيا يوسف:

طلت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام طويلة، ويتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

- عبير صبري:

ارتدت الفنانة عبير صبري جامبسوت باللوني البيج والبني، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- هدى الأتربي:

ظهرت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللوني الأبيض والأسود، كت وبدون أكمام، ومزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- سهر الصايغ:

تألقت الفنانة سهر الصايغ بـ بالطو باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت معه بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- ريهام أمين:

كما ارتدت الفنانة ريهام أمين فستان باللوني الأسود والأبيض، مزود بأكمام طويلة، واكستنشن من نفس نوع الفستان على الجانب الأيسر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي مسندلا.

- نوال الزغبي:

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بتيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام، مع بنطلون جينيز باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البني، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- سوزان نجم الدين:

-أما الفنانة سوزان نجم الدين تألقت بفستان باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، من قماش المخمل، مزود بأكمام وبإكستتشن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم وسلسلة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

- هاجر أحمد:

طلت الفنانة هاجر أحمد بفستان باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وحلق وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.

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