المبعوث الأمريكي يلتقي قادة طالبان لبحث اتفاق السلام

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مصراوي Masrawy

الدوحة - (بي بي سي)

أعلنت حركة طالبان الأفغانيّة، أن عددًا من قادتها التقوا مساء الجمعة في قطر، المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد.

يأتى هذا في وقت تتكثّف فيه جهود إحياء عملية السلام في ظلّ تصاعد العنف، مع الانسحاب الوشيك للقوات الأميركية.

وكان المبعوث الأمريكي لأفغانستان، قد التقى مطلع هذا الشهر الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، الذي تشرف هيئته على محادثات السلام مع الحركة.

وتسري تكهنات بشأن مستقبل الوجود الأميركي في أفغانستان، خصوصا بعد إعلان البيت الأبيض خططا لمراجعة اتفاق انسحاب توصّلت إليه الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة العام الفائت.

وبموجب هذا الاتفاق، من المقرر أن تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان في مايو المقبل، مقابل تعهّد طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل تنظيمات "إرهابية".