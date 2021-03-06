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الرياض.. "الموارد البشرية" تنفّذ 2300 زيارة تفتيشية وتضبط 291 مخالفة

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شملت بعض المشاريع الإنشائية ومتابعة أوضاع العمالة

الرياض..

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الأسبوع الحالي، عن تنفيذ 2385 زيارة ميدانية، وتحرير 291 مخالفة وإنذارًا؛ منها ضبط مجموعة من العمالة المنزلية والمخالفة في بعض المشاريع الإنشائية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لجميع المخالفات حسب اللوائح والأنظمة.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن جميع مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص؛ من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد "19911" أو عبر تطبيق "معًا للرصد" في الأجهزة الذكية الذي يتيح تقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة.

الرياض..

الرياض..

الرياض..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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