غدًا.. نهائي دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

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تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وبحضور رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل وعدد من مسؤولي الاتحاديين، تستضيف مدينة الملك عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل المباراة النهائية لدوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية (للموسم العاشر) والتي تجمع منتخبي جامعة حائل وجامعة الملك فيصل.

وتمثل الفعالية باكورة التعاون بين الاتحادين السعودي لكرة القدم والجامعي للانطلاق نحو شراكة تخدم رياضة الوطن وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتدخل جامعة الملك فيصل المباراة النهائية بصفتها بطل النسخة الماضية (الموسم التاسع)، فيما تبحث جامعة حائل عن لقبها الأول في دوري الجامعات بعدما وصل الفريقان إلى المباراة النهائية إثر تغلب جامعة حائل في الدور نصف النهائي على منتخب جامعة جازان بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب جامعة الملك فيصل بعد تغلبه على منتخب جامعة الجوف بأربعة أهداف نظيفة، وذلك ضمن الدوري الذي أقيمت مبارياته بطريقة الذهاب والإياب بمشاركة 345 طالبًا يمثلون 11 جامعة وحصل فيه منتخب جامعة جازان على المركز الثالث.

يذكر أن الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ينظم دوريين لكرة القدم، حيث تم تقسيم الجامعات إلى فئتين (ب) و(أ)، حيث شارك في دوري (ب) 126 طالبًا يمثلون خمس جامعات وكليات سعودية، وحققت بطولتها جامعة الملك سعود وجاءت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمركز الثاني فيما جاءت جامعة شقراء بالمركز الثالث، بينما يمثل النهائي الذي ستتواجه فيه جامعتا حائل وجامعة الملك فيصل نهائي دوري الفئة (أ).

ويعود تاريخ انطلاق دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية إلى أكثر من عشر سنوات حيث انطلق موسمه الأول في عام 1431هـ بمشاركة 26 جامعة سعودية، وذلك ضمن خطط مستمرة للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والذي يعتبر بمثابة لجنة أولمبية ولديه خطط توسعية دائمة في برامجه ونشاطاته وحريص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التي يسعى لها بين الجنسين من شباب وشابات المملكة على مختلف مستوياتهم الرياضية وإمكانياتهم البدنية.



ويحظى الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بدعم الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن بين ذلك تكليفه لعدد من الحكام الرسميين لإدارة فعاليات الاتحاد الرياضي للجامعات في مختلف الأنشطة والرياضات، كما تمتد خطوط التعاون إلى تمكين الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من استخدام مرافق وزارة الرياضة في مختلف مناطق المملكة.