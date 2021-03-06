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بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية

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بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية
بسبب أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك

بلدية ينبع تُغلق مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية

أغلقت بلدية محافظة ينبع، مطعم أسماك غير متقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار ‎، مع وجود أسماك تظهر عليها علامات التلف والفساد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مما استدعى الأمر مصادرتها وإتلافها.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، والتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تُواصل تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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