العراق.. الكاظمي يسمي السادس من مارس يوما للتسامح بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تسمية السادس من مارس يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

ويقوم البابا فرنسيس حاليا بزيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام.