أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

"حزب الله": مستعدون لمواجهة إسرائيل وتلقينها درسا لن تنساه

Print
"حزب الله": مستعدون لمواجهة إسرائيل وتلقينها درسا لن تنساه "حزب الله": مستعدون لمواجهة إسرائيل وتلقينها درسا لن تنساه

جي بي سي نيوز :- أعلن نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن المعركة المقبلة مع إسرائيل ستكون على أرضها، مشددا على استعداد الحزب لمواجهتها في أي لحظة و"تلقينها درسا لن تنساه".

وفي حديث لقناة "الميادين"، قال قاسم: "على العدو الإسرائيلي أن يدرك أن الساحة غير مفتوحة له، وأن المعركة اليوم ستكون في داخل الكيان"، مشددا على "استعداد حزب الله في أي لحظة بمواجهة إسرائيل أن يلقنها درسا لن تنساه".

وأضاف أنه "يستبعد أن تعتدي أمريكا أو إسرائيل على حزب الله في هذه المرحلة، لأن الحزب لديه قرار بالرد".

وأكد أنه "إذا اعتدت الولايات المتحدة فإنها لن تكون خارج دائرة النقاش والقرار في رد ما".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "هناك معلومات تفيد بأن السفارة الأمريكية في لبنان تعاقدت مع وسيلتين إعلاميتين لبنانيتين وتدفع لهما أموالا، والمطلوب منهما أن تبثا تقارير يومية تمس حزب الله بكل الموضوعات".

وأضاف قاسم "هناك مجموعة من السياسيين اللبنانيين وظيفتهم الأساسية أن يربطوا أي حادثة مباشرة بحزب الله".

المصدر: ار تي

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لبنان: نملك الأموال لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس وقد نصل لانقطاع تام للتيار آخر الشهر

لبنان: نملك الأموال لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر مارس وقد نصل لانقطاع تام للتيار آخر الشهر

الكرملين: نأمل ألا يشتد مرض "كوفيد-19" على بشار الأسد وزوجته

الكرملين: نأمل ألا يشتد مرض "كوفيد-19" على بشار الأسد وزوجته

الاردن : لا حظر شامل لمدة يومين متتاليين و سنزيد ساعات الحظر الجزئي

الاردن : لا حظر شامل لمدة يومين متتاليين و سنزيد ساعات الحظر الجزئي

اعتقال صحافي فضح فساد محافظ كان حارساً لبشار الأسد

اعتقال صحافي فضح فساد محافظ كان حارساً لبشار الأسد

شبكة عيون الإخبارية