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دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار.. ونخشى ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار

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دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار.. ونخشى ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار.. ونخشى ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار

مصراوي Masrawy

04:43 م السبت 06 مارس 2021

وكالات:
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أن بلاده "بلغت حافة الانفجار بعد الانيهار"، لافتًا إلى أن "الخوف من ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار"، ومشددا على أهمية الإسراع بتشكيل الجديدة كخطوة أولى نحو حل للأزمات التي تواجه لبنان.

وقال دياب، في كلمة اليوم السبت، إن "لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من ألّا يعود ممكنًا احتواء الأخطار".

وأضاف أن "اليوم وبعد نحو 7 أشهر على استقالة حكومتنا، لم تتشكّل الحكومة الجديدة، وهو ما وضعنا أمام معضلة وتعقيدات واجتهادات حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال".

وتابع "لا حلّ للأزمة الاجتماعية دون حلّ الأزمة المالية، ولا حلّ للأزمة المالية دون استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مفاوضات مع صندوق النقد دون إصلاحات، ولا إصلاحات دون حكومة جديدة".

وأضاف أن "اللبنانيين يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم.. ولم يعد لدى اللبنانيين القدرة على تحمّل المزيد من الضغوط.. لبنان بخطر شديد، واللبنانيون يدفعون ثمن الانتظار الثقيل".

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