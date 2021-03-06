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الرياض - (د ب أ):

يصل إلى الرياض يوم الاثنين المقبل العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين ورئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في زيارة إلى المملكة يلتقون خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت مصادر في العاصمة الرياض في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العاهل الأردني ورئيس الوزراء الماليزي وولي عهد البحرين سيلتقون كل على حده مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون بين بلدانهم والرياض إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة وفي مقدمها تطورات حرب اليمن والمساعي الدولية المبذولة لإيقافها والـتأكيد على حل القضية الفلسطينية وفقا لأسس وبنود مبادرة السلام العربية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مباحثات رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين التي تعد أول زيارة رسمية له للرياض منذ توليه منصبه في الأول من آذار/مارس العام الماضي مع ولي العهد السعودي ستركز على "تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة "طريق مكة"،إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".