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رغم أن ارتداءه نادر.. السويسريون يصوّتون على حظر النقاب في الأماكن العامة

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رغم أن ارتداءه نادر.. السويسريون يصوّتون على حظر النقاب في الأماكن العامة رغم أن ارتداءه نادر.. السويسريون يصوّتون على حظر النقاب في الأماكن العامة
المعارضون للاستفتاء وصفوا القانون بالسخيف وعديم الفائدة

رغم أن ارتداءه نادر.. السويسريون يصوّتون على حظر النقاب في الأماكن العامة

يصوّت السويسريون غدًا (الأحد) على استفتاء لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مع أن رؤية مسلمات منقبات يُعد أمرًا نادرًا في الشوارع السويسرية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد سنوات من الجدل؛ إثر حظر مماثل في بعض البلدان الأوروبية وبعض الدول ذات الغالبية المسلمة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويصوّت السويسريون على مقترح شعبي بعنوان "نعم لحظر كامل أغطية الوجه".

ولم تُشِر المبادرة صراحة إلى النقاب، الذي يغطي كامل الوجه ما عدا العينين؛ لكن ليس هناك شك فيما يتناوله المقترح.

وفي أرجاء عدة من مدن سويسرية، انتشرت ملصقات للحملة تقول: "أوقفوا الإسلام الراديكالي"، و"أوقفوا التطرف"، يرافقها صورة لامرأة ترتدي نقابًا أسود.

في المقابل، تقول لافتات لحملة مضادة: "لا لقانون سخيف وعديم الفائدة ومعادٍ للإسلام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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