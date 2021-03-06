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براتب يصل ل10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 4307 فرصة عمل في 12 محافظة

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براتب يصل ل10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 4307 فرصة عمل في 12 محافظة براتب يصل ل10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 4307 فرصة عمل في 12 محافظة

مصراوي Masrawy

04:13 م السبت 06 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماع.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال 62 شركة ومصنع بالقطاع خاص فى 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح سعفان، أن الفرص متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة ، وأسوان ، والوادي الجديد، والبحيرة، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من فبراير الماضي في النشرة السابقة وعددها 3177 فرصة عمل.​

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