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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل المواطن المصري عشري محمد حسن، وإصابة المواطن المصري حسين سامي محمد حسن، أمس الجمعة، بمدينة الرياض، متقدمة بخالص التعازي لأسرة الفقيد.

وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان صحفي اليوم السبت، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.

وأضافت الوزارة أن السلطات السعودية نجحت في القبض على الجاني بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.. مشيرة إلى أن القنصلية العامة في الرياض تتابع كذلك عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب.

وشددت وزارة الخارجية على أنها ستواصل، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، متابعة تقديم الدعم القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية.