أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/3/2021 -
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم

Print
فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم

فتوى للأزهر: جميع لقاحات كورونا لا تفطر الصائم

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، والتي تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم؛ لا تفطر الصائم.

وطبقًا لوسائل إعلام مصرية محلية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن "اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية)، أو في أي موضع من مواضع ظاهر البدن؛ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ لا يُفطر الصائم بها"؛ مشيرًا إلى أن "شرط نقض الصوم، أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذًا منفتحًا، لا عرفًا ولا عادة".

وأكد أن "تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأوْلى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو"

تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو"

تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت"

تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت"

المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات

كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات

شبكة عيون الإخبارية