أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/3/2021 -
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ما المادتان اللتان شملهما نص القرار الجمهوري بشأن قانون الشهر العقاري؟

Print
ما المادتان اللتان شملهما نص القرار الجمهوري بشأن قانون الشهر العقاري؟ ما المادتان اللتان شملهما نص القرار الجمهوري بشأن قانون الشهر العقاري؟

مصراوي Masrawy

04:08 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح ، رقم 5 لسنة 2021، بشأن ما يلي:

أولًا: إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 في شأن تنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.

ونصها الآتي:

المادة 35 مكرر الصادرة بتعديلات 186 لسنة 2020

إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًّا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينيـة العقاريـة الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطـاء الطلب رقمًا وقتيًّا شهرًا أو قيده في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم إلى وقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبـة علـى شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خـلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقـة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغـاء الـرقم أو رفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تـاريخ رفـع الاعتـراض إليـه مقرونًـا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًّا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرهـا مـن الـشركات والجهـات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخـاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

وأصدر الرئيس قرار إلغاء الفقرتَين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على:

- تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وتنص الفقرة التاسعة على:

- لا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية