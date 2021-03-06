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حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

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حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:50 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اعتداء محصل وسائق أتوبيس على إحدى السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً اعتداء محصل وسائق أحد أتوبيسات النقل العام، على إحدى السيدات "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بالسب والشتم.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية باستدعاء المذكورين وتبين أنهم (سائق بهيئة النقل العام ، محصل بذات الهيئة – مقيمين بالإسكندرية) وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، قامت إحدى الفتيات باستقلال الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة فقامت بالنزول في نهاية الخط مع باقي الركاب، وقامت بإلقاء "حجر" تجاه الأتوبيس، مما أدى لحدوث كسر بأحد نوافذ الأتوبيس الزجاجية ، ولعلمهما كونها من ذوى الاحتياجات الخاصة لم يقوما بتحرير محضر بالواقعة ، وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة ، قاما بالبحث عنها والتصالح معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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