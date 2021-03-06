شاهد.. شاب يصطدم بجمل في مدخل شقراء.. ولا إصابات

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كان يرعى مع قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني

تسبب جمل صباح اليوم، في حادث مروري في مدخل محافظة شقراء الشرقي، حيث كان ضمن قطيع من الإبل داخل النطاق العمراني بجوار الطريق العام بين دوار الصناعية، ودوار السجن.

وتفصيلاً، في صباح اليوم السبت وأثناء قدوم أحد الشباب من مركز القصب إلى محافظة شقراء، وبعد تجاوزه لأول دوار في المحافظة في مدخلها الشرقي، شاهد عددًا من الإبل ترعى قرب الطريق وداخل النطاق العمراني، ولما أوشك على تجاوزها، فوجئ بأن أحد الجمال يقفز ويعترض له وسط الطريق ليصطدم به في الحال مما أدى لمصرع الجمل وتلفيات في المركبة.

وعلى الفور باشرت إدارة مرور شقراء الحادث ونظمت السير، وأسهمت في إزالة الجمل عن الطريق، بحضور شركة النظافة التي قامت بتنظيف الطريق.

يذكر أن حوادث الجمال تتكرر في المحافظة ومراكزها بسبب إهمال أصحابها لها، ورعيهم بالقرب من الطرق، بل وداخل النطاق العمراني للمحافظة والمراكز التابعة لها، مثل مراكز القصب والمشاش والحريق والداهنة رغم الجهود المضنية التي تبذلها اللجان والإدارات المختصة في متابعة أصحاب الجمال المخالفين وضبط مخالفاتهم وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وكانت "سبق" نشرت مؤخراً عن قيام لجنة التعديات في المحافظة بالتنسيق مع الإدارات المختصة، لإزالة عدد من الصناديق والشبوك التي وضعت بالقرب من المحافظة شمال حي الرحبة، وفي وادي العشر، كما قامت اللجنة بإنذار أصحاب الإبل والأغنام ممن أقاموا مخيمات وشبوك بالقرب من المحافظة، بموجب تعهدات خطية بإزالة هذه المخيمات، وإفهام أصحابها أن تلك المخيمات مخالفة للأنظمة والتعليمات.