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اليمن.. مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

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اليمن.. مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين اليمن.. مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

اليمن.. مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية، تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام المركز خلال المدة من 20 حتى 25 فبراير 2021م، باستقبال 35 مريضًا حصلوا على 82 جلسة غسيل كلوي؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 58% والإناث 42%؛ بينما بلغت نسبة المقيمين 87% والنازحين 9% واللاجئين 4%؛ فيما أجري 180 تحليلًا مخبريًّا، وراجع عيادة أمراض الكلى 10 مستفيدين.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز لدعم القطاع الصحي في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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