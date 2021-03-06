6 مهام رئيسية.. وزير الأوقاف يعلن إنشاء مركز للدراسات الوقفية بالأعلى للشئون الإسلامية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء مركزا للدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لأهمية العمل الوقفي، و دور الوقف في خدمة المجتمع، والعمل على تنمية أعيان الوقف وحسن استثمارها.

وحدد وزير الأوقاف 6 مهام للمركز وهي، نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف، وعمل الدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق.

وتشمل مهام المركز: "تدوين تاريخ الوقف، وإنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية، وخدمة و تشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم، و أرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها".

وأوضح وزير الأوقاف، أنه سيتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء في مجال الاستثمار .