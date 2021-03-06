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وزير الزراعة يصل النوبارية لافتتاح مزارع الإنتاج الحيواني

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مصراوي Masrawy

03:39 م السبت 06 مارس 2021

كتب_أحمد مسعد:

وصول منذ قليل، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ونائب وزير الزراعة ورئيس هيئة الاستثمار استعدادا لافتتاح مزرعة الإنتاج الحيواني بالنوبارية.

وتأتي الزيارة في إطار افتتاح مزرعة نموذجية علي مساحة 40 فدانا بطاقة استعابية 11 ألف عجل لأحد المستثمرين العرب.

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