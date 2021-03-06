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والسودان يرفضان "الأمر الواقع" في أزمة سد النهضة

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مصر والسودان يرفضان "الأمر الواقع" في أزمة سد النهضة والسودان يرفضان "الأمر الواقع" في أزمة سد النهضة

مصراوي Masrawy

03:11 م السبت 06 مارس 2021

الخرطوم- (د ب أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة قبل موسم الفيضان.

واتفق الجانبان، في مؤتمر صحفي مشترك بالخرطوم، على رفض النهج القائم على فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق.

ووصل السيسي إلى الخرطوم صباح السبت على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني منذ عزل الرئيس عمر البشير.

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