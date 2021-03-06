"فيسبوك" متهم بالتمييز ضد السود.. ووكالة أمريكية تُجري تحقيقًا منهجيًّا

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"ستون" أكد جدية الشركة في التعامل مع الوقائع من هذا النوع

ذكر محامو ثلاثة متقدمين للوظائف ومدير زعم أن شركة فيسبوك ميّزت ضدهم، أن وكالة أمريكية تُحقق مع "فيسبوك" بشأن التحيز العنصري في التوظيف والترقيات، وصنّفت التحقيق على أنه منهجي؛ بحسب ما أفادت به "رويترز"، اليوم (السبت).

وأضاف الأشخاص الأربعة أن "فيسبوك يميز ضد المرشحين والموظفين السود، من خلال الاعتماد على التقييمات الذاتية والترويج للقوالب النمطية العرقية الإشكالية".

ومن ناحيته، رفض المتحدث باسم "فيسبوك" آندي ستون، التعليق على حالة التحقيق أو ادعاءات محددة؛ لكنه قال: "من الضروري توفير بيئة عمل محترمة وآمنة لجميع الموظفين، ونحن نتعامل مع أي مزاعم بالتمييز بجدية ونحقق في كل حالة".

ويعني التحقيق "المنهجي" أن الوكالة -لجنة تكافؤ فرص العمل- تشتبه في أن سياسات الشركة قد تساهم في انتشار التمييز على نطاق واسع.