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جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمراً صحفياً للاحتفال بيوم الشهيد

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جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمراً صحفياً للاحتفال بيوم الشهيد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمراً صحفياً للاحتفال بيوم الشهيد

مصراوي Masrawy

03:18 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام.

وأكد على أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

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