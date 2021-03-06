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كورونا.. باكستان تسجل 1714 إصابة جديدة و2011 حالة بفلسطين

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كورونا.. باكستان تسجل 1714 إصابة جديدة و2011 حالة بفلسطين كورونا.. باكستان تسجل 1714 إصابة جديدة و2011 حالة بفلسطين
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. باكستان تسجل 1714 إصابة جديدة و2011 حالة بفلسطين

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 588728 حالة، منها 17352 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 558210 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13166 حالة وفاة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 19 حالة وفاة و2011 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1430 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 89.2%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 146 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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