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المنظمة الدولية للهجرة تواصل أعمال تحسين الشبكة الكهربائية في مخيم جفينة بمأرب

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المنظمة الدولية للهجرة تواصل أعمال تحسين الشبكة الكهربائية في مخيم جفينة بمأرب المنظمة الدولية للهجرة تواصل أعمال تحسين الشبكة الكهربائية في مخيم جفينة بمأرب
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

المنظمة الدولية للهجرة تواصل أعمال تحسين الشبكة الكهربائية في مخيم جفينة بمأرب

واصلت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعمال تحسين الشبكة الكهربائية بمخيم جفينة في محافظة مأرب.
وتهدف المنظمة من خلال الدعم الذي تتلقاه من المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإنسانية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملاً في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وقع في سبتمبر الماضي اتفاقية مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب ولحج وحضرموت، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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