أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/3/2021 -
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا

Print
"الصحة": نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا "الصحة": نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا
الوزارة حثت الجميع على المبادرة بالتطعيم

أكدت "الصحة" أنها تتوسع حاليًا في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا؛ لتشمل كافة مناطق المملكة؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار ؛ مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (378) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2650)؛ منها (494) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379474) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (370300) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد خمس حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة، كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

مقارنة بين لقاحات فيروس كورونا.. أيها أفضل؟

مقارنة بين لقاحات فيروس كورونا.. أيها أفضل؟

شبكة عيون الإخبارية