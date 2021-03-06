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ننشر أسماء المقبولين بلجنة قيد المشتغلين بنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

02:53 م السبت 06 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة قيد جدول المشتغلين للزملاء الذين تقدموا للنقل بالجدول بتاريخ 23 فبراير 2021.

وكانت قد قررت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الأحد ١٧ يناير الحالى إلى ٢٣ يناير.

كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد ٣١ يناير إلى ١٥ فبراير القادم، مع مراعاة كل الاجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.

وينشر مصراوي نتيجة لجنة المشتغلين على النحو التالي :

مشتغلين 1

مشتغلين 2

مشتغلين 3

مشتغلين 4

مشتغلين 5

مشتغلين 6

مشتغلين 7

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