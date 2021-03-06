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وزيرة البيئة: مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية يراعي اشتراطات المباني المتوافقة بيئيا

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وزيرة البيئة: مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية يراعي اشتراطات المباني المتوافقة بيئيا وزيرة البيئة: مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية يراعي اشتراطات المباني المتوافقة بيئيا

مصراوي Masrawy

02:51 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية يراعي اشتراطات المباني المتوافقة بيئيا والتي تعمل على ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة البيئة، اليوم السبت، مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات، تمهيدا لنقل موظفي الوزارة إليه بعد تشغيل الحي الحكومي.

وحرصت وزيرة البيئة على الاطمئنان على توفر التسهيلات بالمبنى، ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة، مشيدة بما تم إنجازه من مشروعات بالعاصمة الإدارية وما تحقق على أرض الواقع بسواعد المصريين وجهودهم.​

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