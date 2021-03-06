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لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

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لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك وآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

03:05 م السبت 06 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 10 مارس لمرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهي تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.

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