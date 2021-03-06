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الداخلية: تحرير 736 ألف مخالفة والكشف على 30 ألف من قائدي السيارات خلال شهر

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الداخلية: تحرير 736 ألف مخالفة والكشف على 30 ألف من قائدي السيارات خلال شهر الداخلية: تحرير 736 ألف مخالفة والكشف على 30 ألف من قائدي السيارات خلال شهر

مصراوي Masrawy

03:01 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نفذت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.

وأسفرت الجهود خلال 30 يوما الماضية، عن ضبط 736983 مخالفة مرورية متنوعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق خلال شهر عن المرور على 786 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة 2103 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 36 منهم، وفحص 3187 مركبة، تبين مخالفة 762 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

كما تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ30044 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 2204 سائق منهم.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 42 قضية بإجمالي 48 متهم، بمضبوطات وزنت (3طن، و545 كيلو جرام).

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