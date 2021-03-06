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بزعم توفير فرص عمل.. سقوط ربة منزل استولت على أموال المواطنين في المنوفية

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بزعم توفير فرص عمل.. سقوط ربة منزل استولت على أموال المواطنين في المنوفية بزعم توفير فرص عمل.. سقوط ربة منزل استولت على أموال المواطنين في المنوفية

مصراوي Masrawy

02:46 م السبت 06 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية في المنوفية.

كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين- مقيم بمحافظة المنوفية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه ونجله بوظائف حكومية زاعمةً علاقتها الوطيدة ببعض مسئولي الدولة- خلافاً للحقيقة.

كانت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين، وقدرتها على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة، وتمكنت خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعمه مقدرتها على تعينه ونجله بوظائف حكومية، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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