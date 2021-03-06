وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتابعان اختبارات المتقدمين لمشروع "ابدأ حلمك"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال بيان لوزارة الثقافة، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم، الوزيرة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تابعا اختبارات القبول بورشة ابدا حلمك لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح، كما شهدا عرض "جنة هنا" ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال وذلك بقصر ثقافة بورسعيد وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبدالدايم، إن بورسعيد إحدى المحافظات التي تنفذ بها المرحلة الثانية من مشروع ابدأ حلمك الهادف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف ربوع مصر باعتباره أحد مسارات الثقافة للمساهمة في خلق أجيال جديدة تعيد الازدهار للمسرح المصري.

وأثنت على آليات اختبار المتقدمين للالتحاق بالورشة وأبدت سعادتها بطموح الشباب وإصرارهم على تحقيق أحلامهم وإثبات مواهبهم في مجالات فنون المسرح المتعددة، مثمنة جهود لجنة الاختيار وفريق عمل المشروع مؤكدة على ثقتها في قدراتهم على نقل خبراتهم إلى الدارسين الواعدين.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في محافظات أسيوط، والفيوم، والشرقية، شهدت إقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا.

كما أشادت بعرض "جنة هنا" وتناول عددا من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة وألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعي الجمعي.

وأضافت أن خطط عروض مسرح المواجهة والتجوال تعمل على إنتاج وتقديم أعمال تنويرية تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب وتعمل على توعية الأفراد وتطوير الإدراك.

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع ابدأ حلمك تشمل محافظات "بني سويف، كفرالشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان"، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر مارس الجاري حتى شهر أغسطس، على أن تكون مشروعات تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ويتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.