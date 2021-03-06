تخدم نصف مليون مواطن.. مدبولي يتفقد مشروع تبطين الترع ومحطة مياه الباجور بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة المنوفية، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز الباجور؛ ومنها محطة مياه الشرب بالباجور.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة، وزراء: الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ المنوفية.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانبة، حول مكونات محطة مياه الباجور، والموقف التنفيذي لها؛ حيث تمت الإشارة إلى أنها تقع على مساحة 8 أفدنة، ومن المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34 ألف م3/ يوم، بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين جنيه، ومن المقرر أن تخدم هذه المحطة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور، وجميع القرى التابعة للمركز؛ وعددها 48 قرية.

وأفاد الجزار أن الأعمال المدنية للمحطة تشمل المآخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات المياه العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع، ومبنى المرشحات، وتضم هذه الأعمال خزانين أرضيين، ومبنى للأسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، ومباني للشبة وطلمبات الروبة والمحولات، والمولدات، ومباني إدارية أخرى.

وأشار وزير الإسكان إلى انتهاء تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة وجار تسليمها.

واستمع رئيس الوزراء إلى الموقف التنفيذي للأعمال الكهروميكانيكية للمحطة؛ حيث تم توريد وتركيب جميع المهمات، في ما عدا 6 طلمبات غاطسة بمبنى الشبة، والخزان الأرضي، ومبنى المياه العكرة والمرشحة، وجار استكمال توريد الشفاطات، وتركيب 3 شاشات للوحات التحكم (HMI).

وفي ما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التي تصل أطوالها إلى 90 كم، تم التنويه بأنه يتم تنفيذها على مرحلتَين؛ الأولى بطول 30كم، والثانية بطول 60كم تقريبًا، وتمت الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى تم تنفيذ وربط 30 كم، ونجحت عينات الصحة التي تم أخذها لتغذية مدينة الباجور و8 قرى، وتشمل كفر الباجور، وسنجلف، وكفر سنجلف الجديد، وفيشا الصغرى، والأطارشة، والمنشأة الجديدة، وأبو سنيطة، وأسريجة، وفي ما يخص المرحلة الثانية تم تنفيذ 30 كم، وجار استكمال باقي الشبكة؛ لتغذية القرى المتبقية، بعدد 40 قرية، ومن المخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.