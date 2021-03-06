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"بدون مشكلات".. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان مادتي "الفلسفة" و"الفيزياء" إلكترونيًا

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"بدون مشكلات".. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان مادتي "الفلسفة" و"الفيزياء" إلكترونيًا "بدون مشكلات".. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان مادتي "الفلسفة" و"الفيزياء" إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

02:40 م السبت 06 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن نحو 654 ألف و139 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، حضروا من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 643 ألف و925 طالب/طالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألف و125 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.

كما أدى 29 ألف و791 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الفيزياء" للشعبة العلمية و"التاريخ" للشعبة الأدبية.

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