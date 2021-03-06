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"الهجرة" تعلن عن عدد المشاركات بمبادرة "مصرية بـ 100 راجل"

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"الهجرة" تعلن عن عدد المشاركات بمبادرة "مصرية بـ 100 راجل" "الهجرة" تعلن عن عدد المشاركات بمبادرة "مصرية بـ 100 راجل"

مصراوي Masrawy

02:39 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنفوجرافيك خاص بمبادرة "مصرية بـ 100 راجل" والتي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لإبراز جهود سيدات بالخارج ودورهن حول العالم في دعم قضايا الدولة الوطنية، للإعلان عدد اللائي سجلن من المصريات بالخارج الراغبات في المشاركة بالمبادرة، والتخصصات العلمية والمهنية لكل منهن، كذلك أهداف المبادرة.

وتضمن "الإنفوجرافيك" أهداف المبادرة المتمثلة في إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية؛ لإمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثَم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.

وبلغ عدد المصريات اللائي تقدمن للمشاركة في المبادرة حتى الآن 110 مصريات، في نحو 15 تخصصًا علميًا ومهنيًا من بينها المجال الهندسي، التجاري، الاستثماري، المصرفي، الطبي، العلوم ، والتربوي، وجاءت مشاركة المصريات بالخارج من 10 دول مختلفة حول العالم.

شارك بالندوة الحوارية الأولى للمبادرة نحو 45 مصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، حيث تناولت عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تثمين الدولة المصرية دور المرأة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، حيث إن لدينا الآن 8 وزيرات في المصرية، بالإضافة لمحافظ ومساعدي المحافظين والوزراء، كما خصصت الدولة المصرية نحو ربع مقاعد البرلمان للسيدات.

ومن المقرر انطلاق الندوة الحوارية الثانية لمبادرة "مصرية بـ 100 راجل" يوم الاثنين المقبل 8 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من عظيمات مصر بالخارج، وأبرز ما تقدمه المرأة المصرية لرفع اسم بلدها في شتى المجالات بمختلف الدول حول العالم.

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مصراوي Masrawy

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