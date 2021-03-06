شبانة: بدء ترميم واجهات نقابة الصحفيين بالإزالة.. واستكمال البناء بعد الانتخابات

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن مراحل ترميم واجهات النقابة ستبدأ خلال ساعات، بعد الاتفاق مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف على ذلك.

وأضاف شبانة، خلال حديث له اليوم السبت، أن الترميم سيبدأ بإزالة الواجهات الحالية؛ لخطورتها على الزملاء يوم الانتخابات بعد تساقط أجزاء منها، على أن يبدأ البناء بواجهات تليق بنقابة الصحفيين ومكانتها فور انتهاء الانتخابات المقرر لها يوم ١٩ مارس الجاري.

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين إلى أنه تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان.

ولفت شبانة إلى أن السقالات التي وجدت على سلم النقابة حتى مسار الشارع أمام المبنى خلال الفترة الماضية، كانت بهدف منع الزملاء والمارة من المرور على السلم لخطورة ذلك على حياتهم؛ حيث تتساقط قطع من الرخام والجرانيت من ارتفاعات كبيرة، وتأجيل البدء في الترميم، الذي تصل تكلفته إلى ما يقرب من ستة ملايين جنيه؛ تحسبًا للصرف الضخم الذي يحتاج إليه مشروع العلاج مع تفشي فيروس كورونا.

وأكد الأمين العام لنقابة الصحفيين أن مجلس النقابة بقيادة ضياء رشوان، أو بمعنى أدق معظم أعضائه، كانوا يعملون بهذا الملف للصالح العام؛ وحفاظًا على سلامة جميع الزملاء رغم المزايدات التي تعرضوا إليها، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مزايدات حتى من داخل المجلس نفسه! بل إن هناك مَن ظهر أمام الأعضاء رافضًا السقالات وداخل المجلس طالب بإنشاء شبكات حديدية حول المبنى، في موقف متناقض وكأنه يرغب في ترسيخ مشهد بخياله أمام الزملاء، وفي الأصل غير موجود على أرض الواقع! وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المجلس لم ينظر ولم يعبأ بمثل هذه الصغائر .

وأنهى شبانة كلامه بأنه من المتوقع الانتهاء من تجديد واجهات النقابة خلال ستة أشهر على الأكثر، كما أنه يقوم حاليًّا بتجهيز كافتيريا النقابة بالشكل اللائق؛ تمهيدًا لافتتاحها بسعة محددة حين تظهر إمكانية ذلك ومع هدوء موجة "كورونا" الحالية.