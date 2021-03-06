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جهود الداخلية في 30 يومًا.. تنفيذ 2.2 مليون حكم قضائي وضبط 4946 قطعة سلاح

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جهود الداخلية في 30 يومًا.. تنفيذ 2.2 مليون حكم قضائي وضبط 4946 قطعة سلاح جهود الداخلية في 30 يومًا.. تنفيذ 2.2 مليون حكم قضائي وضبط 4946 قطعة سلاح

مصراوي Masrawy

02:38 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 2848 متهم وبحوزتهم (109 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن خلال شهر عن ضبط 112 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنيا – أسيوط– سوهاج) بإجمالي مضبوطات 72 قطعة سلاح ناري.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، ضبـط 4946 قطعة سلاح ناري، غير مرخصة بحوزة 4205 متهم، وضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص "بداخلها ( 4 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 3 فرد محلى – 3 مسدس- 101 طلقة مختلفة الأعيرة – أدوات التصنيع)، و70 تشكيل عصابي، ضموا 205 متهم، ارتكبوا 364 حادث.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 768 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتنفيذ 2285573 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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