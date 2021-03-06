أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/3/2021 -
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الدبيبة: راعينا في تشكيلة الليبية تمثيل جميع الليبيين

Print
الدبيبة: راعينا في تشكيلة الحكومة الليبية تمثيل جميع الليبيين الدبيبة: راعينا في تشكيلة الليبية تمثيل جميع الليبيين

مصراوي Masrawy

02:36 م السبت 06 مارس 2021

طرابلس- (د ب أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أنه راعى في تشكيلة أن تكون ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم.

وقال الدبيبة: "حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات، مع تعديل محدود"، وذلك تعليقًا على هيكلة تشكيلته الحكومية التي نشرها في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الجمعة، وسلمها لهيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وأضاف الدبيبة، في تغريدة عبر تويتر، أن "تقليل الوزارات بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة".

وأشار إلى أنه "راعى في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم".

وختم:"لقد وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل".

وكان مكتب الدبيبة الإعلامي قد نشر أمس هيكلة وآلية ومعايير تشكيل حكومته التي تضمنت 27 وزارة، بالإضافة لـستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس.

وبحسب الإعلان، فقد تم تشكيل الحكومة على أسس التنوع، والكفاءة، والتوزيع الجغرافي، واللامركزية، ومشاركة المرأة والشباب، والعدالة في إدارة الثروة.

وكان الدبيبة أعلن الخميس، عبر مكتبه، تسليم تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.

ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية بعد غد الاثنين في مدينة سرت من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية

الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

شبكة عيون الإخبارية