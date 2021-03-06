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مصراوي Masrawy

طرابلس- (د ب أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أنه راعى في تشكيلة الحكومة أن تكون ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم.

وقال الدبيبة: "حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات، مع تعديل محدود"، وذلك تعليقًا على هيكلة تشكيلته الحكومية التي نشرها في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الجمعة، وسلمها لهيئة رئاسة مجلس النواب الليبي.

وأضاف الدبيبة، في تغريدة عبر تويتر، أن "تقليل الوزارات بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة".

وأشار إلى أنه "راعى في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم".

وختم:"لقد وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل".

وكان مكتب الدبيبة الإعلامي قد نشر أمس هيكلة وآلية ومعايير تشكيل حكومته التي تضمنت 27 وزارة، بالإضافة لـستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس.

وبحسب الإعلان، فقد تم تشكيل الحكومة على أسس التنوع، والكفاءة، والتوزيع الجغرافي، واللامركزية، ومشاركة المرأة والشباب، والعدالة في إدارة الثروة.

وكان الدبيبة أعلن الخميس، عبر مكتبه، تسليم تشكيلة الحكومة مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.

ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية بعد غد الاثنين في مدينة سرت من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة.