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"الفرسان".. الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر ميدالية رياضية بالعالم

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"الفرسان".. الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر ميدالية رياضية بالعالم "الفرسان".. الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر ميدالية رياضية بالعالم

مصراوي Masrawy

02:34 م السبت 06 مارس 2021

أبوظبي- أ ش أ:

دخلت الإمارات موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر ميدالية في العالم تحمل اسم الفرسان، ويتجاوز وزنها 68.5 كيلو جرام، بمساحة 2.56 متر مربع، ويبلغ طولها 160 سم، وعرض 160 سم، وبعمق 7.4 سم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي ذلك من خلال مبادرة شخصية تشكل إرثاً تاريخياً للمواطنة اإايجابية من عبيد الكتبي صاحب المبادرة الذي استخدم في صناعتها مواد متنوعة حسب قوانين ومتطلبات مجموعة جينيس للأرقام القياسية، منها معدن "الستنلي ستيل" المطلي بالذهب النقي، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجي بطول 4 أمتار.

وأكد الكتبي أن الإنجاز يعكس قدرات وإمكانيات أبناء الإمارات في تحقيق الإنجازات والدخول في مصاف الرواد بما يعزز القوى الناعمة للدولة بين كل الأمم، ويرسخ مكانتها في مؤشرات الريادة كموطن من مواطن التميز والإبداع.

وأضاف: "يعزز هذا الإنجاز ثقافة المبادرات وفق المعايير الفنية والأسس، التي تعتمد في تقييم أية إنجاز وعمل من أجل الدخول في "جينيس للأرقام القياسية" على نحو يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن في الإبداع والابتكار".

وأوضح أنه أسس فريق الفرسان منذ عام 2008، الذي ضم في البداية 13 فردا، وظل يتطور كما وكيفا حتى وصل عدده إلى 48 رياضيا يشاركون في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والدولية، لإبراز جهود المواطنة الإيجابية ومساهمتها في تعزيز القيم المشتركة بين الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة محليا ودوليا.

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