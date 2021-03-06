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بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا

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بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا
وفق إجراءات وتدابير وقائية محددة مع الالتزام بالكمامات والمطهرات

بعد عام من الإغلاق.. عودة الأنشطة الثقافية والترفيهية في نيويورك وكاليفورنيا

أعيد افتتاح دور السينما في نيويورك بعد عام من الإغلاق بسبب ، كما أعطى مسؤولو الصحة في كاليفورنيا الضوء الأخضر لديزني لاند وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها.

وفتحت دور السينما بطاقة استيعابية 25%، مع ما لا يزيد على 50 شخصًا لكل دار، التزامًا بإرشادات ولاية نيويورك التي أعلنها حاكم الولاية أندرو كومو في فبراير.

وسيتعين على رواد السينما، بحسب " اليوم"، وضع كمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وسيتم تشجيعهم على استخدام المناديل المطهرة والمطهرات، والتي يتم وضعها في جميع أنحاء دور السينما.

وأعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضوء الأخضر، أمس الجمعة، لديزني لاند، التابعة لوالت ديزني، وغيرها من المتنزهات الترفيهية، لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل، بعد إغلاق دام نحو عام بسبب الجائحة.

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا: إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20% و30%.

وقال كين بوتروك رئيس منتجع ديزني لاند، في بيان: إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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