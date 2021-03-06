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وسط اشتباكات بين مؤيدي ومعارضيها.. "خان" يفوز بثقة البرلمان الباكستاني

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وسط اشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها.. "خان" يفوز بثقة البرلمان الباكستاني وسط اشتباكات بين مؤيدي ومعارضيها.. "خان" يفوز بثقة البرلمان الباكستاني
حصل على تأييد 178 عضواً

وسط اشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها..

فاز رئيس وزراء باكستان عمران خان باقتراع على الثقة في البرلمان، اليوم (السبت)، في جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت، واشتباكات بين مؤيدي وزعماء المعارضة خارج مبنى البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان أن "خان" تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتاً، في حين احتاج إلى 172 صوتاً للفوز في اقتراع الثقة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "خان"، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات العامة التي جرت في 2018، هو من طلب الحصول على ثقة البرلمان بعد خسارة وزير المالية مقعداً مهماً في مجلس الشيوخ في انتخابات جرت الأسبوع الماضي.

وقاطعت أحزاب المعارضة الجلسة، مشيرة إلى أن "الهزيمة في مقعد مجلس الشيوخ كافية لإظهار أن خان لم يعد يحظى بثقة المجلس، وهو ما يعني أن الاقتراع على الثقة غير ضروري".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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