مطار القاهرة: وصول ومغادرة 24 ألف راكب على متن 226 رحلة.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد اليوم السبت، وصول 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 13 ألف راكب، وتغادر المطار 113 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 11 ألف راكب .

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 226 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية و"مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تنقل نحو 24 ألف راكب .

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.