الخشت: جامعة القاهرة حجزت مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية خلال الـ3 سنوات الماضية

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الجامعة استطاعت خلال الـ3 سنوات الماضية أن تحجز مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج 22% من البحوث الدولية في تاريخ جامعة القاهرة خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وقال رئيس جامعة القاهرة - في تصريح اليوم - إنه عمل على الدخول بجامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، من خلال اتباع عدة معايير، أهمها وضع خطة بحثية على أعلى مستوى، وتقديم حوافز متعددة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 67 مركز ووحدة بحثية، فضلا عن تطوير المعامل المختلفة بعشرات الملايين.

وأضاف أن من أهم الخطوات التي أدت لدخول جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، إنشاء مجلة دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي مجلة ينشر فيها كبار الباحثين في العالم من الجامعات المرموقة.

وتابع الخشت أن نتائج تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021 أظهرت تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في تخصصات: الصيدلة (93 عالميًا)، وهندسة البترول (49 عالميًا)، والهندسة المدنية والإنشاءات (من 51 إلى 100 عالميًا)، كما ظهر ترتيب جامعة القاهرة في كثير من التخصصات الأكاديمية الفرعية من بين أفضل 200 تخصص على المستوى العالمي؛ وهي: العمارة، وعلوم الحاسب، والعلوم الكهربية والإلكترونيات، كما احتلت جامعة القاهرة المركز من 151 إلى 200 في مجال اللغات الحديثة.

ونوه إلى أن الجامعة تحولت بالفعل إلى جامعة من الجيل الثالث، وأن آخر مرحلة في هذا التحول هو إنشاء أكبر منصة تعليمية تفاعلية للتعليم والامتحانات الإلكترونية تضم بلاك بورد، وأمازون، وجورميه، وعدد من التطبيقات المستخدمة في الجامعات الأمريكية والأوروبية. وعلى وشك استكمال البنية التحتية التكنولوجية لجميع الكليات والمراكز.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم تطوير 1325 لائحة دراسية طبقاً لنظام التعليم المدمج والذي يجمع بين النظام الحضوري والنظام الإلكتروني، لافتا إلى أن نظام التعليم الأونلاين نظام تعليم تفاعلي بين الطلاب والأساتذة من خلال المنصة التعليمية، وأن النظام الحالي في الدراسة داخل الجامعة يجمع بين الحضوري والأونلاين.

وذكر أن عدد طلاب الجامعة يبلغ 270 ألف طالب وطالبة، و18 ألف عضو هيئة تدريس، و40 ألف موظف، لافتا إلى وجود غرفة عمليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول يرأسها ويتابعها بنفسه لحظيا، وأنه لا توجد أي مشكلة حقيقية في سير الامتحانات، وأنه يتدخل في حالة المشكلات، لافتاً إلى أن الالتزام والهدوء يسيطر على امتحانات جامعة القاهرة وفقا للإجراءات الاحترازية والتي تضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية.

وقال الدكتور الخشت إن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية يؤكد أن الجامعة تعمل وفقا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه تم عقد 197 بروتوكولا واتفاقية مع كبرى الجامعات العالمية، منها 9 اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة بكالوريوس وليسانس ودراسات عليا، بعضها جامعات داخل أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف أنه صدر تقرير "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" السنوي الذي تصدره مؤسسة الاستشارات العالمية"إكسفورد إنسايتس" والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية، وأظهر التقدم الكبير الذي حدث في جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات، واعتبر تقدم جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل المرتبة 56 بين 172 دولة ضمن التقرير.

وأرجع التقرير التقدم الذي أحرزته مصر إلى عدة أسباب من بينها نجاح جامعة القاهرة في أن تكون من بين أول 200 جامعة في العالم في الهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب وجود كلية ذات سمعة جيدة ومتخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الجامعة بصدد بدء الدراسة قريبًا في أول كلية للنانو تكنولوجي على مستوى الشرق الأوسط.​