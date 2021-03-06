الداخلية X شهر .. غلق 17724 محلًا مخالفًا و416 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 33812 قضية تموينية متنوعة، وضبط 6040 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 41336 أرجيلة، وغلق 17724 محل مخالف لقرار الغلق.

كما ضبط 416697 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 413097 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 3600 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.