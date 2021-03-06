صور تاريخية لزيارة البابا للعراق واستقباله بمنزل السيستاني "المتواضع"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

عقد البابا فرنسيس لقاء تاريخيا مع المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، السبت، في لفتة قوية تدعو للتعايش السلمي في أرض عصفت بها الطائفية والعنف.

ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في مدينة النجف المقدسة بجنوب العراق، في إطار جولة بابوية في العراق وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.

وعرضت الوكالات العالمية لقطات لموكب البابا وهو يتحرك في النجف، قبل أن ينزل منه ويسير في طريق ضيق يؤدي إلى منزل السيستاني.

ولم يُسمح للإعلام بحضور اللقاء المغلق الذي استمر لمدة ساعة تقريبا، وجاء بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية مع إمام الأزهر أحمد الطيب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لكن الإعلام التابع للفاتيكان التقط صورا تاريخية للقاء بين الزعامتين الدينيتين في منزل السيستاني المتواضع بحارة ضيقة في النجف وهو المنزل الذي يستأجره منذ عقود.

والسيستاني (90 عاما) أحد أهم الشخصيات في المذهب الشيعي سواء في العراق أو خارجه. ويحظى بنفوذ كبير على الساحة السياسية، بحسب رويترز.

وجعلت فتاواه العراقيين يشاركون في انتخابات حرة للمرة الأولى عام 2005، كما شارك بفضلها مئات الآلاف في قتال تنظيم داعش عام 2014، وأطاحت أيضا بحكومة عراقية تحت ضغط الاحتجاجات الحاشدة عام 2019.

وبدأ البابا (84 عاما) زيارته العراق، الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، في أول زيارة بابوية للعراق لمناشدة قادة وشعب البلاد إنهاء عنف المتشددين والصراع الديني.

وسبق أن زار البابا دولا يغلب المسلمون على سكانها مثل مصر والإمارات والأردن وتركيا وبنجلاديش وأذربيجان والأراضي الفلسطينية، داعيا خلال هذه الزيارات إلى الحوار بين الأديان.