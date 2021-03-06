أخبار عاجلة

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 11/3/2021 -
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صور تاريخية لزيارة البابا للعراق واستقباله بمنزل السيستاني "المتواضع"

Print
صور تاريخية لزيارة البابا للعراق واستقباله بمنزل السيستاني "المتواضع" صور تاريخية لزيارة البابا للعراق واستقباله بمنزل السيستاني "المتواضع"

مصراوي Masrawy

02:29 م السبت 06 مارس 2021

وكالات:

عقد البابا فرنسيس لقاء تاريخيا مع المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، السبت، في لفتة قوية تدعو للتعايش السلمي في أرض عصفت بها الطائفية والعنف.

ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في مدينة النجف المقدسة بجنوب العراق، في إطار جولة بابوية في العراق وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.

وعرضت الوكالات العالمية لقطات لموكب البابا وهو يتحرك في النجف، قبل أن ينزل منه ويسير في طريق ضيق يؤدي إلى منزل السيستاني.

ولم يُسمح للإعلام بحضور اللقاء المغلق الذي استمر لمدة ساعة تقريبا، وجاء بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية مع إمام الأزهر أحمد الطيب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لكن الإعلام التابع للفاتيكان التقط صورا تاريخية للقاء بين الزعامتين الدينيتين في منزل السيستاني المتواضع بحارة ضيقة في النجف وهو المنزل الذي يستأجره منذ عقود.

والسيستاني (90 عاما) أحد أهم الشخصيات في المذهب الشيعي سواء في العراق أو خارجه. ويحظى بنفوذ كبير على الساحة السياسية، بحسب رويترز.

وجعلت فتاواه العراقيين يشاركون في انتخابات حرة للمرة الأولى عام 2005، كما شارك بفضلها مئات الآلاف في قتال تنظيم داعش عام 2014، وأطاحت أيضا بحكومة عراقية تحت ضغط الاحتجاجات الحاشدة عام 2019.

وبدأ البابا (84 عاما) زيارته العراق، الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، في أول زيارة بابوية للعراق لمناشدة قادة وشعب البلاد إنهاء عنف المتشددين والصراع الديني.

وسبق أن زار البابا دولا يغلب المسلمون على سكانها مثل والإمارات والأردن وتركيا وبنجلاديش وأذربيجان والأراضي الفلسطينية، داعيا خلال هذه الزيارات إلى الحوار بين الأديان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية