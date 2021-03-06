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إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين المصلين

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مجموع ما تم إغلاقه في 27 يومًا 224 مسجدًا تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم

إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة كورونا بين المصلين

‬ أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 6 مساجد مؤقتًا في أربعة مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 27 يومًا، 224 مسجدًا تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت، أن المساجد المغلقة هي: اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجدان في منطقة تبوك، ومسجد واحد بمنطقتي القصيم والشرقية، تم رصد إصابة واحدة في جميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا: ثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة في مكة المكرمة، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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